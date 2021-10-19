Украину могут исключить из «зеленого списка» Евросоюза из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В МИД объяснили, что это значит

Украину могут исключить из так называемого «зеленого списка» Евросоюза, если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. В списке находятся страны, для граждан которых рекомендуется снимать COVID-ограничения на въезд.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что будет, если Европейский Союз примет решение об исключении.

В ЕС обновляют «зеленый список» каждые две недели. Исключение Украины не будет отменять действие безвиза и не предусматривает закрытия границ для украинцев, а только введет временные ограничения на туристические поездки. С улучшением ситуации с коронавирусом страну могут вернуть в список.

Николенко отметил, что решение об исключении не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь дает рекомендации членам Евросоюза. Окончательное решение об ограничениях того или иного типа поездок каждая страна ЕС принимает самостоятельно.

Спикер МИД акцентировал внимание на том, что вакцинация есть и будет одним из ключевых условий для путешествий.