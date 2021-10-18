В Харькове заняты все койки с кислородом для пациентов с COVID

В больницах Харькова заполнены все места с кислородом, которые предназначены для пациентов с коронавирусом. Речь идет о 719 койках.

Об этом во время брифинга заявила заместитель директора департамента здравоохранения Харьковского горсовета Елена Головина, передает местное издание «Объектив».

«На сегодня есть 1 540 коек, а в стационаре находится 1 149 пациентов. Были случаи, когда стояли скорые. Но там вопрос решался, куда направить, или в реанимацию, или можно положить на обычную кровать и подключить к концентратору, чтобы больной мог дышать», — рассказала Головина.

По ее словам, до сих пор не было «патовой ситуации», когда совсем некуда положить пациента.

«Мы все вопросы решали оперативно, и всех больных, которых скорая привозила, госпитализировали в наши больницы», — отметила Головина и добавила, что власти постоянно увеличивают количество мест с кислородом.

«В 13-й больнице закончили монтаж кислородной трассы, доставили 113 коек, в тестовом режиме работают. Идет монтаж новых кислородных точек, дополняем в 17-й больнице и рассматривается вопрос о расширении кислородных точек в 8-й больнице, которую открыли неделю назад», — отметила чиновница.

Вместе с тем она подчеркнула, что в Харькове фиксируется снижение количества больных, поступающих в стационары.