У Харкові зайняті всі ліжка з киснем для пацієнтів з COVID

У лікарнях Харкова заповнені всі місця з киснем, які призначені для пацієнтів з коронавірусом. Ідеться про 719 ліжок.

Про це під час брифінгу заявила заступниця директора департаменту охорони здоровʼя ХМР Олена Головіна, передає місцеве видання «Обʼєктив».

«На сьогодні є 1 540 ліжок, а в стаціонарі перебуває 1 149 пацієнтів. Були випадки, коли стояли швидкі. Але там питання вирішувалося куди направити, або в реанімацію, або можна покласти на звичайне ліжко та підключити до концентратора, щоб хворий міг дихати», — розповіла Головіна.

За її словами, досі не було «патової ситуації», коли зовсім немає куди покласти пацієнта.

«Ми всі питання вирішували оперативно, і всіх хворих, яких швидка привозила, госпіталізували в наші лікарні», — зазначила Головіна та додала, що влада постійно збільшує кількість місць з киснем.

«У 13-й лікарні закінчили монтаж кисневої траси, доставили 113 ліжок, вони працюють у тестовому режимі. Іде монтаж нових кисневих точок, доповнюємо в 17-й лікарні і розглядається питання про розширення кисневих точок у 8-й лікарні, яку відкрили тиждень тому», — зазначила чиновниця.

Разом з тим вона підкреслила, що в Харкові фіксується зниження кількості хворих, які надходять у стаціонари.