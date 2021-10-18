Президента Чехії хочуть тимчасово позбавити повноважень. Він вже тиждень перебуває в лікарні

Парламент Чехії планує позбавити президента Мілоша Земана повноважень на певний період. Він вже тиждень лежить у лікарні, а лікарі вважають його одужання в найближчі тижні малоймовірним.

Про це заявив очільник верхньої палати чеського парламенту Мілош Вистрчил, пише Reuters.

Він отримав звіт від медиків про стан здоров’я Земана. Там сказано, що президент Чехії навряд чи зможе повернутися до роботи у найближчі тижні.

«На думку лікарні, з огляду на характер основного захворювання президента Земана, довгостроковий прогноз стану його здоровʼя дуже невизначений, і тому можливість його повернення до роботи в найближчі тижні оцінюється як малоймовірна», — додав Вистрчил.

У зв’язку з цим він заявив, що парламент повинен застосувати статтю Конституції та перебрати на себе повноваження президента на певний час. Зокрема президент повинен доручити формувати уряд після парламентських виборів, які відбулися 8-9 жовтня.

Передача повноважень президента повинна отримати згоду обох палат парламенту Чехії.