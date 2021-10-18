Президента Чехии хотят временно лишить полномочий. Он уже неделю находится в больнице

Парламент Чехии планирует лишить президента Милоша Земана полномочий на определенный период. Он уже неделю лежит в больнице, а врачи считают его выздоровление в ближайшие недели маловероятным.
Об этом заявил глава верхней палаты чешского парламента Милош Вистрчил, пишет Reuters.
Он получил отчет от медиков о состоянии здоровья Земана. Там сказано, что президент Чехии вряд ли сможет вернуться к работе в ближайшие недели.
«По мнению больницы, учитывая характер основного заболевания президента Земана, долгосрочный прогноз состояния его здоровья очень неопределенный, и поэтому возможность его возвращения к работе в ближайшие недели оценивается как маловероятная», — добавил Вистрчил.
В связи с этим он заявил, что парламент должен применить статью Конституции и взять на себя полномочия на время. В частности, президент должен поручить формировать правительство после парламентских выборов, которые состоялись 8—9 октября.
Передача полномочий президента должна получить согласие обеих палат парламента Чехии.
- 10 октября президента Чехии Милоша Земана из-за ухудшения состояния здоровья госпитализировали в Центральный военный госпиталь. Причиной госпитализации президента называют проблемы с печенью.
- В Чехии на парламентских выборах победу одержала коалиция «Вместе» (SPOLU), которую сформировали три оппозиционные правоцентристские партии во главе с Петром Фиалой. Партия действующего премьер-министра Андрея Бабиша заняла второе место.