У НАТО відреагували на заяву Кремля про згортання російської місії при Альянсі

У Північноатлантичному Альянсі наразі не отримували офіційних звернень від російської влади щодо припинення роботи представництва Москви в цій організації .
Про це йдеться в коментарі речниці НАТО Оани Лунгеску, повідомляє кореспондент «Радіо Свободи».
За словами речниці, у НАТО взяли до уваги коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з цього питання.
«Ми звернули увагу на коментарі міністра Лаврова в медіа, однак не отримували жодних офіційних повідомлень щодо питань, які він порушив», — повідомила Лунгеску.
Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Сергія Лаврова, з 1 листопада Росія припиняє роботу свого представництва при НАТО і закриває військову місію звʼязку та інформбюро Альянсу в Москві.
- 6 жовтня стало відомо про рішення НАТО вдвічі скоротити розмір російської дипмісії через агресивні дії РФ. Дипмісію при НАТО зобовʼязали залишити вісьмох дипломатів, які є співробітниками розвідки. Генсек НАТО пізніше пояснив, що висилка росіян не повʼязана із якоюсь конкретною подією — РФ в цілому посилила свою ворожу політику.
- У Кремлі після цього заявили про неможливість нормалізації відносин з НАТО і пообіцяли відреагувати.