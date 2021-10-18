Росія з листопада припиняє роботу свого представництва при НАТО

Росія з 1 листопада припиняє роботу свого представництва при НАТО і закриває військову місію звʼязку та інформбюро Альянсу в Москві.

Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров, передає РИА Новости.

За словами Лаврова, Росія більше «не робитиме вигляд», що у найближчому майбутньому бачить перспективи в поліпшенні відносин з НАТО. Для контактів з РФ він порадив представникам НАТО звертатися до російського посла в Бельгії.