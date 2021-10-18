Россия с ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО

Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО и закрывает военную миссию связи и информбюро Альянса в Москве.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, Россия больше «не будет делать вид», что в ближайшем будущем видит перспективы в улучшении отношений с НАТО. Для контактов с РФ он посоветовал представителям НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии.