Россия с ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО

Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО и закрывает военную миссию связи и информбюро Альянса в Москве.
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По словам Лаврова, Россия больше «не будет делать вид», что в ближайшем будущем видит перспективы в улучшении отношений с НАТО. Для контактов с РФ он посоветовал представителям НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии.
- 6 октября стало известно о решении НАТО вдвое сократить размер российской дипмиссии из-за агрессивных действий РФ. Дипмиссию при НАТО обязали покинуть восьмерых дипломатов, которые являются сотрудниками разведки. Генсек НАТО позднее объяснил, что высылка россиян не связана с каким-то конкретным событием — РФ в целом усилила свою враждебную политику.
- В Кремле после этого заявили о невозможности нормализации отношений с НАТО и пообещали отреагировать.