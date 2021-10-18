Міносвіти: лише 56% учителів в Україні повністю вакцинувалися від коронавірусу, найменше — у Львівській та Одеській областях

Усього 56% учителів в Україні повністю завершили процес вакцинації від коронавірусу, водночас принаймні одну дозу отримали вже 86% учителів.

Відповідну статистику у своєму Telegram-каналі оприлюднив міністр освіти Сергій Шкарлет.

«На сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників закладів загальної середньої освіти. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 освітян — це 56% від загальної їхньої кількості», — зазначив він.

Найкращі показники в Луганській та Харківській областях. Там повністю вакциновані 79,4% та 70,9% учителів відповідно.

Натомість найгірша ситуація у Львівській (19,4%), Одеській (20,1%) та Івано-Франківській (20,8%) областях.

Також Шкарлет нагадав, що Міносвіти рекомендувало школам піти на канікули раніше. Багато регіонів скористалося цією рекомендацією, зокрема у Харківській області на канікули пішли 99% шкіл, а у Сумській області — 94,3%.