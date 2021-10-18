Міносвіти: лише 56% учителів в Україні повністю вакцинувалися від коронавірусу, найменше — у Львівській та Одеській областях

Усього 56% учителів в Україні повністю завершили процес вакцинації від коронавірусу, водночас принаймні одну дозу отримали вже 86% учителів.
Відповідну статистику у своєму Telegram-каналі оприлюднив міністр освіти Сергій Шкарлет.
«На сьогодні, за оновленою статистикою, принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників закладів загальної середньої освіти. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 освітян — це 56% від загальної їхньої кількості», — зазначив він.
Найкращі показники в Луганській та Харківській областях. Там повністю вакциновані 79,4% та 70,9% учителів відповідно.
Натомість найгірша ситуація у Львівській (19,4%), Одеській (20,1%) та Івано-Франківській (20,8%) областях.
Також Шкарлет нагадав, що Міносвіти рекомендувало школам піти на канікули раніше. Багато регіонів скористалося цією рекомендацією, зокрема у Харківській області на канікули пішли 99% шкіл, а у Сумській області — 94,3%.
- Із 7 листопада в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для держпосадовців і працівників освіти. МОЗ затвердив перелік професій, виробництв і організацій, працівники яких зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу. До нього включили працівників закладів освіти, центральних органів виконавчої влади та їхніх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.
- Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області від 18 жовтня перейшли до «червоної» зони карантину. У «червоній» зоні відвідувати кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця можуть лише повністю вакциновані. Школи в «червоній» зоні можуть працювати, якщо 100% викладачів зробили щеплення. Також з 15 жовтня у «червоні зоні» перебуває Херсонська область.