Минобразования: только 56% учителей в Украине полностью вакцинировались от коронавируса, меньше всего — во Львовской и Одесской областях

Всего 56% учителей в Украине полностью завершили процесс вакцинации от коронавируса, в то же время по крайней мере одну дозу получили уже 86% учителей.

Соответствующую статистику в своем Telegram-канале обнародовал министр образования Сергей Шкарлет.

«На сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования. Полностью (двумя дозами) вакцинировано 358 390 педагогов — это 56% от общего их количества», — отметил он.

Самые хорошие показатели в Луганской и Харьковской областях. Там полностью вакцинированы 79,4% и 70,9% учителей соответственно.

Зато наихудшая ситуация во Львовской (19,4%), Одесской (20,1%) и Ивано-Франковской (20,8%) областях.

Также Шкарлет напомнил, что Минобразования рекомендовало школам уйти на каникулы раньше. Многие регионы воспользовались этой рекомендацией, в частности в Харьковской области на каникулы пошли 99% школ, а в Сумской области — 94,3%.