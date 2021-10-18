Минобразования: только 56% учителей в Украине полностью вакцинировались от коронавируса, меньше всего — во Львовской и Одесской областях

Всего 56% учителей в Украине полностью завершили процесс вакцинации от коронавируса, в то же время по крайней мере одну дозу получили уже 86% учителей.
Соответствующую статистику в своем Telegram-канале обнародовал министр образования Сергей Шкарлет.
«На сегодня, по обновленной статистике, по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 86% работников учреждений общего среднего образования. Полностью (двумя дозами) вакцинировано 358 390 педагогов — это 56% от общего их количества», — отметил он.
Самые хорошие показатели в Луганской и Харьковской областях. Там полностью вакцинированы 79,4% и 70,9% учителей соответственно.
Зато наихудшая ситуация во Львовской (19,4%), Одесской (20,1%) и Ивано-Франковской (20,8%) областях.
Также Шкарлет напомнил, что Минобразования рекомендовало школам уйти на каникулы раньше. Многие регионы воспользовались этой рекомендацией, в частности в Харьковской области на каникулы пошли 99% школ, а в Сумской области — 94,3%.
- С 7 ноября в Украине введут обязательную вакцинацию от коронавируса для госчиновников и работников образования. Минздрав утвердил перечень профессий, производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса. В него включили работников учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций.
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября перешли в «красную» зону карантина. В «красной» зоне посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места могут только полностью вакцинированные. Школы в «красной» зоне могут работать, если 100% преподавателей сделали прививки. Также с 15 октября в «красной зоне» находится Херсонская область.