В Італії поліція водометами розігнала демонстрантів. Вони вимагали скасувати обовʼязкову вакцинацію проти COVID

В італійському порту Трієст люди знову вийшли на протест, вимагаючи скасування «зеленого паспорта», який засвідчує вакцинацію та стає пропуском на робоче місце. Поліція розігнала людей струменем води.

Про це інформує італійський телеканал Sky TG24.

Протестувальники зібралися біля одного з в’їздів до порту Трієста, вони сіли на дорозі і вигукували гасла: «Такі, як ми, не здаються» та «Свобода».

Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Деякі протестувальники закликали до подальших акцій протесту на вулицях міста.

Відтак у Венеції, Равенні, Генуї також пройшли подібні демонстрації. Працівники італійських портів ще з 15 жовтня обіцяли проводити масштабні акції протесту. У цей день в Італії набуло чинності зобовʼязання надавати «зелений паспорт» на робочому місці.

Утім, 15 числа акція пройшла мирно та не була тривалою. Більшість працівників порту Трієста, а також інших портів продовжили роботу, аби зберегти заробітну плату.

Протестувальники наголошують, що вони не є противниками вакцинації, їм просто не подобається метод примусу до неї, мовляв, це суперечить конституції.