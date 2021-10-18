В Италии полиция водометами разогнала демонстрантов. Они требовали отменить обязательную вакцинацию от COVID

В итальянском порту Триест люди снова вышли на протест, требуя отмены «зеленого паспорта», который подтверждает вакцинацию и становится пропуском на рабочее место. Полиция разогнала людей струей воды.

Об этом сообщает итальянский телеканал Sky TG24.

Протестующие собрались у одного из въездов в порт Триеста, они сели на дорогу и выкрикивали лозунги: «Такие, как мы, не сдаются» и «Свобода».

Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Некоторые протестующие призвали к дальнейшим акциям протеста на улицах города.

В Венеции, Равенне, Генуе также прошли подобные демонстрации. Работники итальянских портов еще с 15 октября обещали проводить масштабные акции протеста. В этот день в Италии вступило в силу обязательство предоставлять «зеленый паспорт» на рабочем месте.

Впрочем 15 числа акция прошла мирно и была недолгой. Большинство работников порта Триеста, а также других портов продолжили работу, чтобы сохранить заработную плату.

Протестующие подчеркивают, что они не являются противниками вакцинации, а им просто не нравится метод принуждения к ней, мол, это противоречит конституции.