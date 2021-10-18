Росія провела масштабну висадку десанту в окупованому Криму

В окупованому Криму російські військові провели масштабну десантну висадку мотострілкових підрозділів з’єднання берегової оборони Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Маневри відбувалися на полігоні Опук. У висадці брали участь екіпажі близько 20 вертольотів Мі-8АМТШ. Військові відпрацьовували «блокування і знищення бойовиків», які проникли на територію півострова «з метою проведення терактів і дестабілізації обстановки».

«Десантування особового складу здійснювалося по-штурмовому з положення зависання вертольотів над землею з використанням канатних та інших спеціальних засобів. Прикриття висадки тактичного десанту забезпечили ударні вертольоти Ка-52 «Алігатор», — мовиться у повідомленні.

У Міноборони Росії заявили, що у навчаннях на окупованому півострові беруть участь з’єднання та військові частини Південного військового округу Росії, а також підрозділи військових баз, дислокованих в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії, частина сил Чорноморського флоту, Каспійської флотилії. За даними відомства, всього до участі в навчаннях залучили близько 8 тисяч військових, 350 одиниць озброєння і військової техніки.