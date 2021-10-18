Россия провела масштабную высадку десанта в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму российские военные провели масштабную десантную высадку мотострелковых подразделений береговой обороны Черноморского флота России.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Маневры проходили на полигоне Опук. В высадке участвовали экипажи около 20 вертолетов Ми-8АМТШ. Военные отрабатывали «блокирование и уничтожение боевиков, которые проникли на территорию полуострова с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки».

«Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», — говорится в сообщении.

В Минобороны России заявили, что в учениях на оккупированном полуострове участвуют соединения и воинские части Южного военного округа России, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии. По данным ведомства, всего к участию в учениях привлекли около 8 тысяч военных, 350 единиц вооружения и военной техники.