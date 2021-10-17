Влада Кабо-Верде видала США посланника Мадуро, якого звинувачують у відмиванні грошей

Влада острівної держави Кабо-Верде видала США колумбійського бізнесмена Алекса Сааба, громадянина Венесуели, який мав дипломатичний статус посланника венесуельського президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляють DW і «Радіо Свобода».

Уряд Венесуели на знак протесту призупинив діалог з опозицією, яку підтримують західні країни.

Рішення про видачу Сааба США Конституційний суд Кабо-Верде прийняв у вересні. Сааб був затриманий у червні 2020 року, коли його приватний літак приземлився для дозаправки в Кабо-Верде. За заявою уряду Венесуели, Сааб виконував гуманітарну місію. У США і в Колумбії, Сааба звинувачують у відмиванні грошей для режиму Мадуро і привласненні сотні мільйонів доларів на продовольчій допомозі Венесуелі. У 2019 році Сааб потрапив під дію американських санкцій.

За даними ЗМІ, силовики Венесуели на помсту за видачу Сааба затримали шістьох американських нафтових менеджерів, але ця інформація остаточно ще не підтверджена.