Власти Кабо-Верде выдали США посланника Мадуро, которого обвиняют в отмывании денег

Власти островного государства Кабо-Верде выдали США колумбийского бизнесмена Алекса Сааба, гражданина Венесуэлы, который имел дипломатический статус посланника венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщают DW и «Радио Свобода».

Правительство Венесуэлы в знак протеста приостановило диалог с оппозицией, которую поддерживают западные страны.

Решение о выдаче Сааба США Конституционный суд Кабо-Верде принял в сентябре. Сааб был задержан в июне 2020 года, когда его частный самолет приземлился для дозаправки в Кабо-Верде. По заявлению правительства Венесуэлы, Сааб выполнял гуманитарную миссию. В США и в Колумбии, Сааба обвиняют в отмывании денег для режима Мадуро и присвоении сотни миллионов долларов на продовольственной помощи Венесуэле. В 2019 году Сааб попал под действие американских санкций.

По данным СМИ, силовики Венесуэлы в отместку за выдачу Сааба задержали шестерых американских нефтяных менеджеров, но эта информация окончательно еще не подтверждена.