На Гаїті викрали 17 американських місіонерів

У столиці Гаїті місті Порт-о-Пренс викрали 17 християнських місіонерів зі США і членів їхніх сімей, із дітьми.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників Служби безпеки Гаїті і місцевих чиновників.

За наявними даними, місіонерів викрали з автобусу, який прямував у аеропорт з дитячого притулку. Напад стався під час однієї із зупинок. Імовірно, людей викрала одна з банд.

Викрадення на Гаїті відбуваються часто, але таке велике вперше. Більшість місцевих чиновників шоковані. Швидше за все, викрадачі вимагатимуть викуп.