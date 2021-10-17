На Гаїті викрали 17 американських місіонерів

У столиці Гаїті місті Порт-о-Пренс викрали 17 християнських місіонерів зі США і членів їхніх сімей, із дітьми.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представників Служби безпеки Гаїті і місцевих чиновників.
За наявними даними, місіонерів викрали з автобусу, який прямував у аеропорт з дитячого притулку. Напад стався під час однієї із зупинок. Імовірно, людей викрала одна з банд.
Викрадення на Гаїті відбуваються часто, але таке велике вперше. Більшість місцевих чиновників шоковані. Швидше за все, викрадачі вимагатимуть викуп.
- Життя в Гаїті продовжує погіршуватися на тлі низки потрясінь — 7 липня там убили президента Моїза, а в серпні на Гаїті стався землетрус, жертвами якого стали більше 2,2 тисячі осіб. На тлі економічної кризи влада в країні дістається бандам. За оцінкою NYT, банди контролюють близько половини столиці.