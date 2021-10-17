На Гаити похитили 17 американских миссионеров

В столице Гаити городе Порт-о-Пренс похитили 17 христианских миссионеров из США и членов их семей, включая детей.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителей Службы безопасности Гаити и местных чиновников.

По имеющимся данным, миссионеров похитили из автобуса, который направлялся в аэропорт из детского приюта. Нападение произошло во время одной из остановок. Предположительно, людей похитила одна из банд.

Похищения на Гаити происходят часто, но такое крупное впервые. Большинство местных чиновников шокированы. Скорее всего, похитители будут требовать выкуп.