На Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2

У побережья Гаити зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2. Магнитуда превысила показатели, зафиксированные во время землетрясений 2010 и 2018 годов, когда погибли около 300 тысяч человек.

Об этом сообщает национальная метеорологическая служба США.

Власти информирует, что погибло по меньшей мере 29 человек, число жертв еще может вырасти.

«Могу подтвердить, что погибшие есть, но точное их количество пока не известно. Мы еще собираем информацию», — заявил директор службы гражданской обороны Гаити Джерри Чандлер.

Землетрясение произошло на глубине шесть миль (около 9,65 км), а его очаг находился в восьми километрах от города Пти-Тру-де-Нипп. В 150 километрах оттуда находится густонаселенная столица страны Порт-о-Пренса.

Данных об угрозе цунами нет.