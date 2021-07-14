На Тайване за пять часов произошло 30 землетрясений

В восточной части Тайваня 13 июля с 06:52 до 11:59 по местному времени произошло 30 землетрясений.

Об этом сообщает Focus Taiwan.

Магнитуда подземных толчков колебалась от 2,9 до 5,2, а сверхмощный толчок зафиксировали на глубине в 5,9 км.

Пока нет информации о пострадавших или погибших, но в некоторых районах города Хуалиен повреждены дома.

Местный сейсмолог Чен Куо-Чанг отмечает, что такая ситуация является необычной для региона — землетрясения случаются, но не в таком количестве за достаточно короткий промежуток времени.

Тайвань находится в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической активности.