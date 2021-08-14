На Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2

Біля узбережжя Гаїті зафіксували землетрус магнітудою 7,2. Магнітуда перевищила показники, зафіксовані під час землетрусів 2010 і 2018 років, коли загинули близько 300 тисяч людей.

Про це повідомляє національна метеорологічна служба США.

Влада інформує, що загинуло щонайменше 29 осіб, кількість жертв ще може зрости.

«Можу підтвердити, що загиблі є, але скільки саме поки не відомо. Ми ще збираємо інформацію», — заявив директор служби цивільної оборони Гаїті Джеррі Чандлер.

Землетрус стався на глибині шести миль (близько 9,65 км), а його епіцентр знаходився у восьми кілометрах від міста Пті-Тру-де-Ніппо. За 150 кілометрів звідти розташована густонаселена столиця країни Порт-о-Пренса.

Даних про загрозу цунамі немає.