В Африці прокинувся один із найбільших вулканів світу Ньїрагонго

На сході Демократичної Республіки Конго ввечері у суботу, 22 травня, почалося виверження одного із найактивніших вулканів у світі — Ньїрагонго.

Про це повідомив конголезький вчений Мартін Калере в своєму Twitter та опублікував відео виверження вулкана.

У найближчому до вулкана населеному пункті Гома, в якому живуть приблизно 2 мільйони осіб, відключили електрику, а люди в паніці втікали зі своїх будинків. Багато хто намагався перейти через кордон із Руандою.