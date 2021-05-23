В Африці прокинувся один із найбільших вулканів світу Ньїрагонго

На сході Демократичної Республіки Конго ввечері у суботу, 22 травня, почалося виверження одного із найактивніших вулканів у світі — Ньїрагонго.
Про це повідомив конголезький вчений Мартін Калере в своєму Twitter та опублікував відео виверження вулкана.
У найближчому до вулкана населеному пункті Гома, в якому живуть приблизно 2 мільйони осіб, відключили електрику, а люди в паніці втікали зі своїх будинків. Багато хто намагався перейти через кордон із Руандою.
Пізно ввечері лава від виверження вулкана наблизилася до аеропорту, уряд закликав жителів евакуюватися.
- Останнє виверження Ньїрагонго сталося в 2002 році, тоді загинули 250 осіб, без даху над головою залишилися 120 тисяч мешканців.
- У березні виверження вулкана сталося в Ісландії — прокинувся Фаградалсфʼяль, який розташовується неподалік столиці Рейкʼявік.