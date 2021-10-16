Глава МОЗ Ляшко: В Україні за дотриманням карантину слідкуватимуть 900 мобільних бригад

В Україні за дотриманням карантину слідкуватимуть 900 мобільних бригад, які створили спеціально для цього. У їх складі будуть поліцейські та працівники Держспоживслужби.

Про це в інтервʼю Радіо Свобода у суботу, 16 жовтня, заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Відбулася нарада, в якій брали участь усі контролюючі органи, зокрема Нацполіція, Держпродспоживслужба. Були долучені головні державні санітарні лікарі як України, так і областей. Створено 900 мобільних бригад, які будуть зараз рейдовими перевірками контролювати дотримання карантину», – зазначив Ляшко.