Глава Минздрава Ляшко: В Украине за соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад

В Украине за соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад, которые создали специально для этого. В их составе будут полицейские и работники Госпотребслужбы.
Об этом в интервью Радио Свобода в субботу, 16 октября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Состоялось совещание, в котором участвовали все контролирующие органы, в частности Нацполиция, Госпотребслужба. Были привлечены главные государственные санитарные врачи как Украины, так и областей. Создано 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение карантина», — отметил Ляшко.
Рейдовые бригады будут работать с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. С нарушителями будут вести «разъяснительную работу», а также предусмотрена административная ответственность.
Перед этим глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что правоохранителям установили на планшеты программу, которая позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации (они потребуются для посещения заведений в «красной» зоне).
- Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области с 18 октября переходят в «красную» зону карантина. В «красной» зоне посещать кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места могут только полностью вакцинированные. Школы в «красной» зоне могут работать, если 100% преподавателей сделали прививки.
- Ранее глава Минздрава Ляшко заявил, что новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось.