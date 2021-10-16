Глава Минздрава Ляшко: В Украине за соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад

В Украине за соблюдением карантина будут следить 900 мобильных бригад, которые создали специально для этого. В их составе будут полицейские и работники Госпотребслужбы.

Об этом в интервью Радио Свобода в субботу, 16 октября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Состоялось совещание, в котором участвовали все контролирующие органы, в частности Нацполиция, Госпотребслужба. Были привлечены главные государственные санитарные врачи как Украины, так и областей. Создано 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение карантина», — отметил Ляшко.