Полицейским установили на планшеты программу для считывания QR-кодов с ковид-сертификатов

Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских программу, которая позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.
Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил в среду, 13 октября.
Сейчас еще нарабатывают механизм проверки с учетом количества полицейских и сотрудников Госпродпотребслужбы. Кроме того, должны установить ответственных за нарушения. Это могут быть, например, руководители фирм, которые занимаются межобластными перевозками, и организаторы спортивных мероприятий.
Ранее в Министерстве внутренних дел уточняли, что эта программа для считывания QR-кодов работает как проверка водительских удостоверений в приложении «Дія». Право проверять сертификаты будут иметь полицейские и сотрудники Госпродпотребслужбы.
В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке. В связи с этим 22 сентября Кабмин поддержал усиление ответственности в виде штрафов и лишения свободы за подделку документов о вакцинации.
- С 21 октября в Украине усиливают карантин — попасть в поезд, автобус или самолет можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. На детей эти нововведения не распространяются.
- Ранее глава Минздрава Ляшко заявил, что новая волна коронавируса в Украине началась раньше, чем прогнозировалось. Среди лидеров по распространению коронавируса в Украине крупные города — Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса.