США пожертвують Африканському союзу 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

Президент США Джо Байден оголосив, що Штати передадуть Африканському союзу ще 17 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.
Про це пише Reuters.
Відповідну заяву Байден зробив під час зустрічі з президентом Кенії Ухуру Кеньятта. Африка отримає вакцини від компанії Johnson & Johnson.
Ці 17 мільйонів доз будуть додатком до 50 мільйонів доз, які США передали Африканському союзу раніше. Кеньятта зазначив, що «США зробили все можливе, щоб допомогти не лише Кенії, а й африканському континенту».
У ВООЗ вже тривалий час звертають увагу світової спільноти до низьких темпів вакцинації від коронавірусу в Африці. За даними організації, у половині африканських країн вакцину отримали менше 2% населення.
- Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що планує передати 55 мільйонів доз вакцини нужденним країнам. З них 41 мільйон доз буде розподілений через COVAX, а решта 14 мільйонів — між країнами, які вважаються пріоритетними. Ці вакцини не включені в 500 мільйонів доз, які США теж передадуть через COVAX.
- Окрім цього, країни G7 зобовʼязалися цього року пожертвувати один мільярд вакцин біднішим країнам. Але учасники кампанії розкритикували цю обіцянку, заявивши, що вона недостатньо амбітна та занадто повільна.