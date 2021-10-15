США пожертвуют Африканскому союзу 17 млн доз вакцин от коронавируса

Президент США Джо Байден объявил, что Штаты передадут Африканскому союзу еще 17 млн доз вакцин от коронавируса.
Об этом пишет Reuters.
Соответствующее заявление Байден сделал во время встречи с президентом Кении Ухуру Кеньятта. Африка получит вакцины от компании Johnson & Johnson.
Эти 17 млн доз будут дополнением к 50 млн доз, которые США передали Африканскому союзу раньше. Кеньятта отметил, что «США сделали все возможное, чтобы помочь не только Кении, но и африканскому континенту».
В ВОЗ уже длительное время обращают внимание мирового сообщества к низким темпам вакцинации от коронавируса в Африке. По данным организации, в половине африканских стран вакцину получили менее 2% населения.
- Администрация президента США Джо Байдена объявила, что планирует передать 55 млн доз вакцины нуждающимся странам. Из них 41 млн доз будет распределен через COVAX, а остальные 14 млн — между странами, которые считаются приоритетными. Эти вакцины не включены в 500 млн доз, которые США тоже передадут через COVAX.
- Кроме этого, страны G7 обязались в этом году пожертвовать один миллиард вакцин бедным странам. Но участники кампании раскритиковали это обещание, заявив, что она недостаточно амбициозная и слишком медленная.