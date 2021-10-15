У Франції скасували безкоштовні тести на COVID для невакцинованих

Франція відмовилася від практики безкоштовного тестування на COVID, якщо людина відмовилась вакцинуватися. Винятком будуть тільки пацієнти, які отримали від лікаря направлення на тестування.
Про це повідомляє The Guardian.
Таким чином, тести залишаються безкоштовними для вакцинованих дорослих і всіх дітей до 18 років. Невакциновані дорослі повинні будуть заплатити 22—45 євро за один тест.
Раніше уряд Німеччини вдався до подібного кроку, він скасував безкоштовні експрес-тести на COVID, і тепер громадяни мають оплачувати їх за свій рахунок.
- В Італії з 15 жовтня влада запровадила обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для працівників усіх сфер, які повинні мати «зелену перепустку». Ідеться про працівників як державних, так і приватних організацій. «Зелена перепустка» дає доступ до робочого місця, відтепер це правило поширюється на всю країну та стосується всіх компаній.
- З 24 жовтня вакциновані туристи з країн, які не входять до «червоного списку» уряду, зможуть в’їжджати в Англію без необхідності здавати дорогий ПЛР-тест. Його замінять тестом на антиген.