Англія скасовує обов’язкові ПЛР-тести майже для всіх вакцинованих туристів. Їх замінять тестом на антиген

З 24 жовтня вакциновані туристи з країн, які не входять до «червоного списку» уряду, зможуть в’їжджати в Англію без необхідності здавати дорогий ПЛР-тест. Його замінять тестом на антиген.

Про це пише Reuters.

Таким чином уряд Великої Британії прагне стимулювати розвиток туризму, який серйозно постраждав під час пандемії, а правила в’їзду в країну є одними з найсуворіших.

Раніше для в’їзду вакцинованим туристам не з «червоного списку» країн потрібно було лише заповнити онлайн-форму та забронювати проходження ПЛР-тесту на другий день перебування. Також потрібно було надати довідку про вакцинацію препаратами від Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna або Johnson & Johnson.

Тим, хто планував в’їжджати без вакцинації, потрібно було зробити будь-який тест до в’їзду, а також забронювати проходження ПЛР-тесту на другий та восьмий день перебування в країні і перебувати 10 днів на самоізоляції.

В уряді зазначили, що туристи можуть придбати тести на антиген у всіх приватних постачальників, які перелічені на урядовому сайті. Результат тесту потім потрібно буде завантажити на спеціальний сайт. Тим, хто матиме позитивний результат, уряд надасть безкоштовний ПЛР-тест для підтвердження діагнозу.

«Відмова від дорогого обовʼязкового ПЛР-тестування сприятиме розвитку індустрії подорожей і стане важливим кроком вперед до нормалізації міжнародних поїздок і заохочення людей з упевненістю бронювати відпустку», — заявив держсекретар з питань транспорту Грант Шаппс.

Водночас у Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії можуть бути встановлені власні правила в’їзду.