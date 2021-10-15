Англия отменяет обязательные ПЦР-тесты почти для всех вакцинированных туристов. Их заменят тестом на антиген

С 24 октября вакцинированные туристы из стран, не входящих в «красный список» правительства, смогут въезжать в Англию без необходимости сдавать дорогой ПЦР-тест. Его заменят тестом на антиген.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом правительство Великобритании стремится стимулировать развитие туризма, который серьезно страдает во время пандемии, а правила въезда в страну одни из самых строгих.

Ранее для въезда вакцинированным туристам не из «красного списка» стран нужно было лишь заполнить онлайн-форму и забронировать прохождение ПЦР-теста на второй день пребывания. Также нужно было предоставить справку о вакцинации препаратами от Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna или Johnson & Johnson.

Тем, кто планировал въезжать без вакцинации, нужно было сделать любой тест до въезда, а также забронировать прохождение ПЦР-теста на второй и восьмой день пребывания в стране и находиться 10 дней в самоизоляции.

В правительстве отметили, что туристы могут приобрести тесты на антиген у всех частных поставщиков, перечисленных на правительственном сайте. Результат теста затем нужно будет загрузить на специальный сайт. Тем, кто будет иметь положительный результат, правительство предоставит бесплатный ПЦР-тест для подтверждения диагноза.

«Отказ от дорогого обязательного ПЦР-тестирования будет способствовать развитию индустрии путешествий и станет важным шагом вперед в нормализации международных поездок и будет побуждать людей с уверенностью бронировать отпуск», — заявил госсекретарь по вопросам транспорта Грант Шаппс.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии могут быть установлены собственные правила въезда.