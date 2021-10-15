Англия отменяет обязательные ПЦР-тесты почти для всех вакцинированных туристов. Их заменят тестом на антиген

С 24 октября вакцинированные туристы из стран, не входящих в «красный список» правительства, смогут въезжать в Англию без необходимости сдавать дорогой ПЦР-тест. Его заменят тестом на антиген.
Об этом пишет Reuters.
Таким образом правительство Великобритании стремится стимулировать развитие туризма, который серьезно страдает во время пандемии, а правила въезда в страну одни из самых строгих.
Ранее для въезда вакцинированным туристам не из «красного списка» стран нужно было лишь заполнить онлайн-форму и забронировать прохождение ПЦР-теста на второй день пребывания. Также нужно было предоставить справку о вакцинации препаратами от Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna или Johnson & Johnson.
Тем, кто планировал въезжать без вакцинации, нужно было сделать любой тест до въезда, а также забронировать прохождение ПЦР-теста на второй и восьмой день пребывания в стране и находиться 10 дней в самоизоляции.
В правительстве отметили, что туристы могут приобрести тесты на антиген у всех частных поставщиков, перечисленных на правительственном сайте. Результат теста затем нужно будет загрузить на специальный сайт. Тем, кто будет иметь положительный результат, правительство предоставит бесплатный ПЦР-тест для подтверждения диагноза.
«Отказ от дорогого обязательного ПЦР-тестирования будет способствовать развитию индустрии путешествий и станет важным шагом вперед в нормализации международных поездок и будет побуждать людей с уверенностью бронировать отпуск», — заявил госсекретарь по вопросам транспорта Грант Шаппс.
В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии могут быть установлены собственные правила въезда.
- Великобритания с 4 октября признала украинские сертификаты вакцинации. В страну могут въезжать вакцинированные препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.
- В 151-страничном отчете британских депутатов, который основан на показаниях более 50 чиновников заявляется, что нерешительная реакция правительства Бориса Джонсона на ранней стадии пандемии стала одним из самых серьезных провалов системы здравоохранения Великобритании. В отчете отмечается, что правительство допустило ряд серьезных ошибок, которые стоили стране тысячи жизней.