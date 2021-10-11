Франция усиливает правила въезда для украинцев, а Британия признала сертификаты

Франция и Великобритания изменили правила въезда для граждан Украины.

Об этом сообщает пограничная служба.

С сегодняшнего дня, 11 октября, Франция ужесточает правила въезда для украинцев. Страну имеют право посещать только те, кто прошел полный курс вакцинации препаратами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, а с момента последней дозы прошло 7 дней (28 дней для Johnson).

Великобритания с сегодняшнего дня признала украинские сертификаты вакцинации. В страну могут въезжать вакцинированные препаратами AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson.