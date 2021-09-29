Северная Македония признала украинские сертификаты о вакцинации от COVID-19

Северная Македония признала выданные в Украине свидетельства о вакцинации от COVID-19.
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины», — написал министр.
- COVID-сертификат — это документ, подтверждающий вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавируса. Сертификат в Украине выдается как бумажный, так и электронный — в приложении «Дія». Сертификат доступен только после полной вакцинации двумя дозами.
- 19 августа стало известно, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским. Таким образом, украинцы могут путешествовать с ними в страны-члены ЕС. Тогда же Евросоюз принял аналогичное решение в отношении сертификатов Северной Македонии.
- В августе правительство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты о вакцинации, что значительно облегчает въезд на территорию страны.