Північна Македонія визнала українські сертифікати про вакцинацію від COVID-19

Північна Македонія визнала видані в Україні сертифікати про вакцинацію від COVID-19.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України», — написав міністр.