«Найсерйозніший провал системи охорони здоровʼя». Уряд Великої Британії розкритикували за помилки на старті пандемії

Нерішуча реакція уряду Бориса Джонсона на ранній стадії пандемії стала одним з найсерйозніших провалів системи охорони здоровʼя Великої Британії.

Як повідомляють MSN і ВВС, про це йдеться у 151-сторінковому звіті британських депутатів, який заснований на свідченнях понад 50 чиновників, включно з радниками з державної політики, охорони здоровʼя та науки.

У звіті зазначається, що уряд припустився низки серйозних помилок, які коштували країні тисячі життів.

Критиці піддали початковий підхід британського уряду щодо ідеї колективного імунітету. Тоді на початку 2020 року влада не наважилася вводити суворий карантин. У звіті сказано, що в перші тижні поширення коронавірусу уряд не прислухався до доказів з Китаю, а потім з Італії, про небезпеку COVID-19. Загалом було проігноровано підхід країн Азії.

Також Британія занадто повільно вводила ізоляцію інфікованих людей і помилково ввела «легкий прикордонний контроль» тільки з країнами з високими показниками зараження, коли більшість реальних випадків припадало на Францію та Іспанію.

«Рішення, які ухвалювали під час перших тижнів пандемії щодо введення карантину і заходів соціального дистанціювання, а також рекомендації, які привели до них, стоять у ряду одних з найбільших невдач у сфері громадської охорони здоровʼя, що коли-небудь мали місце у Сполученому Королівстві», — сказано в звіті.

Позитивно у звіті оцінена програма з вакцинації. Увесь шлях від розробок вакцин до їх застосування описаний як один з найефективніших в історії Великої Британії.