Во Франции отменили бесплатные тесты на COVID для невакцинированных

Франция отказалась от практики бесплатного тестирования на COVID, если человек отказался вакцинироваться. Исключением будут только пациенты, которые получили от врача направление на тест.
Об этом сообщает The Guardian.
Таким образом, тесты остаются бесплатными для вакцинированных взрослых и всех детей до 18 лет, а вот невакцинированные взрослые должны будут заплатить 22—45 евро за один тест.
Ранее правительство Германии прибегло к подобному шагу, оно отменило бесплатные экспресс-тесты на COVID, и теперь граждане должны оплачивать их за свой счет.
- В Италии с 15 октября власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников всех сфер, которые должны иметь «зеленый пропуск». Речь идет о сотрудниках как государственных, так и частных организаций. «Зеленый пропуск» дает доступ к рабочему месту, теперь это правило распространяется на всю страну и касается всех компаний.
- С 24 октября вакцинированные туристы из стран, не входящих в «красный список» правительства, смогут въезжать в Англию без необходимости сдавать дорогой ПЦР-тест. Его заменят тестом на антиген.