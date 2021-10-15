Во Франции отменили бесплатные тесты на COVID для невакцинированных

Франция отказалась от практики бесплатного тестирования на COVID, если человек отказался вакцинироваться. Исключением будут только пациенты, которые получили от врача направление на тест.

Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом, тесты остаются бесплатными для вакцинированных взрослых и всех детей до 18 лет, а вот невакцинированные взрослые должны будут заплатить 22—45 евро за один тест.

Ранее правительство Германии прибегло к подобному шагу, оно отменило бесплатные экспресс-тесты на COVID, и теперь граждане должны оплачивать их за свой счет.