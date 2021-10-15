Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО

Президент Володимир Зеленський вивів колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова зі складу Ради нацбезпеки і оборони.
Про це йдеться в указі президента № 542/2021.
Замість Разумкова до складу РНБО включили нового спікера парламенту Руслана Стефанчука.
Наразі у складі РНБО перебувають 23 члени. Це низка міністрів і очільників найвищих військових структур. Також там присутні президент Національної академії наук, генеральний прокурор, голова Офісу президента, очільник Нацбанку та інші. Рішення в РНБО ухвалюються більшістю голосів.
- 7 жовтня Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. За це рішення проголосували 284 нардепи. 8 жовтня Руслана Стефанчука обрали новим главою парламенту.
- Конфлікт між «Слугою народу» і Разумковим почався після того, як він направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.