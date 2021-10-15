Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО

Президент Владимир Зеленский вывел бывшего главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова из состава Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом говорится в указе президента № 542/2021.

Вместо Разумкова в состав СНБО включили нового спикера парламента Руслана Стефанчука.

Сейчас в составе СНБО — 23 члена. Это ряд министров и руководителей высших военных структур. Также в него входят президент Национальной академии наук, генеральный прокурор, глава Офиса президента, глава Нацбанка и другие. Решения в СНБО принимаются большинством голосов.