Разумков после отзыва с должности спикера хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

Внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, накануне отозванный с должности председателя Верховной Рады, намерен войти в состав парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в пятницу в ответ на вопрос, членом какого комитета он хотел бы стать.

В то же время Разумков уточнил, что «пока не подавался ни в один комитет».

Напомним, 6 октября Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах.