Спикер Разумков перед отставкой полностью открыл кулуары Рады для журналистов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ВР Ольга Туний.

«Теперь в пресс-центре на третьем этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний — 30 человек, в кулуарах второго этажа — 200 человек», — пояснила пресс-секретарь Разумкова.

Также в соответствии с распоряжением снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

Ранее в кулуары пропускали только 40 человек: 22 — от телеканалов и 18 фотографов.