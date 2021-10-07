Глава фракции «слуг» Арахамия допускает, что Разумкова могут лишить мандата. Но пока будут следить за его «работой»

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что в политсиле пока не решили, будут ли инициировать сложение мандата народным депутатом Дмитрием Разумковым после его отзыва с поста спикера парламента.

«Мы еще не знаем. Юристы говорят, что есть основания… Посмотрим, как Разумков будет работать», — сказал он журналистам в кулуарах парламента.

Арахамия отметил, что такой вопрос на фракции пока не рассматривали.

«Разумков говорит, что будет работать на благо избирателей. Когда он шел в Раду, это были избиратели «Слуги народа». Если он будет работать на благо этих избирателей — это одно дело, если наоборот — другое», — добавил Арахамия.

Также он сказал, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады, будет отдельный разговор.

«Пообщаемся с каждым депутатом отдельно. Своя судьба у каждого», — сказал он.

В то же время Арахамия опроверг информацию, что депутатов на заседании фракции якобы просили написать заявления на выход из фракции, если они проголосуют против отставки Разумкова. О введении подобных «санкций» говорил и первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.