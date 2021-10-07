Голова фракції «слуг» Арахамія припускає, що Разумкова можуть позбавити мандата. Але поки слідкуватимуть за його «роботою»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що в політсилі поки що не вирішили, чи ініціюватимуть складення мандата народним депутатом Дмитром Разумковим після його відкликання з посади голови парламенту.

«Ми ще не знаємо. Юристи кажуть, що є підстави... Побачимо, як Разумков працюватиме», — зазначив він, спілкуючись із журналістами в кулуарах парламенту.

Арахамія зазначив, що таке питання на фракції поки що не розглядали.

«Він каже, що працюватиме на благо виборців. Коли він ішов до Ради, це були виборці «Слуги народу». Якщо він працюватиме на благо цих виборців — це одна річ, якщо навпаки — інша», — додав Арахамія.

Також він зазначив, що з кожним депутатом фракції, який не підтримав відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, буде окрема розмова.

«Буде спілкування з кожним депутатом окремо. Окрема доля в кожного», — сказав він.

Водночас Арахамія спростував інформацію, що депутатів на засіданні фракції нібито просили написати заяви на вихід із фракції, якщо вони проголосують проти відставки Разумкова. Про запровадження подібних «санкцій» говорив і перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.