Голосування за нового спікера Ради перенесли на 8 жовтня

Народні депутати не встигли проголосувати за кандидатів на посаду нового спікера парламенту під час засідання 7 жовтня. Головуюча Олена Кондратюк закрила пленарне засідання Верховної Ради.
Розгляд питання обрання голови парламенту продовжать завтра, 8 жовтня, з виступів народних депутатів.
На посаду спікера претендували загалом пʼять нардепів. Окрім чинного віцеспікера Руслана Стефанчука, це представники «Європейської солідарності» Яна Зінкевич та Олексій Гончаренко, «Голосу» Ярослав Железняк, а також позафракційний нардеп Гео Лерос.
Пізніше під час виступів народні депутати Ярослав Железняк та Гео Лерос зняли з розгляду свої кандидатури.
Раніше глава правлячої фракції Давид Арахамія зазначав, що голосування за нового спікера відбудеться 8 жовтня, однак процедуру таки розпочали 7 жовтня.
- 7 жовтня Рада проголосувала за відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Депутати від «Слуги народу» дали 215 голосів, «Батьківщина» — 20, партія «За майбутнє» — 19, «Голос» — 6, «Довіра» — 18, і ще 6 «за» було від позафракційних парламентарів. Сам Разумков не брав участі в голосуванні за свою відставку, заявивши про конфлікт інтересів.
- Тепер уже колишній спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що продовжуватиме працювати у Верховній Раді, а законних підстав для позбавлення його ще й депутатського мандата немає.