Голосование за нового спикера Рады перенесли на 8 октября

Народные депутаты не успели проголосовать за кандидатов на должность нового спикера парламента во время заседания 7 октября. Поэтому председательствующая Елена Кондратюк закрыла пленарное заседание Верховной Рады.
Рассмотрение вопроса избрания главы парламента продолжат завтра, 8 октября, с выступлений народных депутатов.
На должность спикера претендовали пять нардепов. Кроме действующего вице-спикера Руслана Стефанчука, это представители «Европейской солидарности» Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко, «Голоса» Ярослав Железняк, а также внефракционный нардеп Гео Лерос.
Позже во время выступлений народные депутаты Ярослав Железняк и Гео Лерос сняли с рассмотрения свои кандидатуры.
Ранее глава правящей фракции Давид Арахамия отмечал, что голосование за нового спикера состоится 8 октября, однако процедуру таки начали 7 октября.
- 7 октября Рада проголосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Депутаты от «Слуги народа» дали 215 голосов, «Батьківщина» — 20, партия «За майбутнє» — 19, «Голос» — 6, «Довіра» — 18 и еще 6 «за» было от внефракционных парламентариев. Сам Разумков не принимал участия в голосовании за свою отставку, заявив о конфликте интересов.
- Теперь уже бывший спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что будет продолжать работать в Верховной Раде, а законных оснований для лишения его еще и депутатского мандата нет.