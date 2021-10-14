У президента Латвії виявили коронавірус. Другу дозу вакцини він отримав пів року тому

Про це повідомили в канцелярії глави держави.

Президент Латвії Егілс Левітс захворів на коронавірус через пів року після вакцинації.

«У президента Латвії позитивний результат на COVID-19 (експрес-тест). Президент Левітс зробить додатковий ПЛР-тест сьогодні пізніше», — йдеться в повідомленні.

Також у канцелярії заявили, що через коронавірус відклали зустріч Левітса з президентом Естонії Алара Карісом, який вже прибув до Латвії з робочим візитом. Із ним зустрінеться голова Сейму Інара Мурнієце.

За даними канцелярії, Левітс 13 жовтня повернувся зі Швеції.

Зазначимо, президент Латвії отримав другу дозу вакцини від коронавірусу 30 квітня.