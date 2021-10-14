У президента Латвии выявили коронавирус. Вторую дозу вакцины он получил полгода назад

Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

Президент Латвии Эгилса Левитс заболел коронавирусом через полгода после вакцинации.

«У президента Латвии положительный результат на COVID-19 (экспресс-тест). Президент Левитс сделает дополнительный ПЦР-тест сегодня позже», — говорится в сообщении.

Также в канцелярии заявили, что из-за коронавируса отложили встречу Левитса с президентом Эстонии Аларом Карисом, который уже прибыл в Латвию с рабочим визитом. С ним встретится глава Сейма Инара Мурниеце.

По данным канцелярии, Левитс 13 октября вернулся из Швеции.

Отметим, президент Латвии получил вторую дозу вакцины от коронавируса 30 апреля.