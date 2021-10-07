Исследование: уровень антител снижается уже через месяц после второй дозы вакцины Pfizer

Иммунитет от COVID-19, который обеспечивается вакциной Pfizer/BioNTech, ослабляется уже через месяц после прививки даже двумя дозами. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной группы ученых, сообщает Bloomberg.

Их работу в среду, 6 октября, опубликовало издание New England Journal of Medicine. Ученые проанализировали данные о состоянии организма почти 5 тысяч израильских медиков после получения второй дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Исследование продолжалось с 19 декабря 2020 по 9 июля 2021. Уровень антител измеряли по крайней мере один раз для всех участников и дважды — у половины.

Ученые обнаружили, что количество антител у них начинала падать уже через 30 дней после прививки второй дозой, сначала резкими темпами, а затем — более умеренными. При этом мужчины были менее защищены от повторного инфицирования, чем женщины.