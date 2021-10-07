Дослідження: рівень антитіл знижується вже через місяць після другої дози вакцини Pfizer

Імунітет від COVID-19, який забезпечується вакциною Pfizer/BioNTech, послаблюється вже через місяць після щеплення навіть двома дозами. Про це свідчать результати дослідження міжнародної групи вчених, повідомляє Bloomberg.

Їхню роботу у середу, 6 жовтня, опублікувало видання New England Journal of Medicine. Вчені проаналізували дані про стан організму майже 5 тисяч ізраїльських медиків після отримання другої дози вакцини Pfizer/BioNTech. Дослідження тривало з 19 грудня 2020 по 9 липня 2021. Рівень антитіл вимірювали принаймні один раз для усіх учасників та двічі — у половини.

Вчені виявили, що кількість антитіл у них починала падати вже через 30 днів після щеплення другою дозою, спочатку різкими темпами, а потім — більш помірними. При цьому чоловіки були менш захищені від повторного інфікування, ніж жінки.