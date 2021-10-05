Исследование: Эффективность вакцины Pfizer против COVID-19 за полгода снижается почти вдвое

Эффективность вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса в течение шести месяцев после второй дозы снижается приблизительно с 88% до 47%.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования, проведенного агентствами здравоохранения США.

Исследование проводили для того, чтобы выяснить необходимость введения бустерной дозы вакцины. При этом анализ показал, что эффективность вакцины в предотвращении госпитализации и смерти остается высокой — 90% в течение как минимум шести месяцев.