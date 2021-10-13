НАБУ закрило справу через можливі зловживання під час закупівлі вакцин за ексміністра Степанова

Національне антикорупційне бюро закрило справу через можливу корупцію під час закупівлі вакцин за ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова.
Про це повідомило НАБУ у відповідь на запит «Української правди».
«17.05.2021 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2.ч.1 ст. 284 КПК [встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення]», — йдеться у документі.
Жодних деталей щодо справи та можливої причетності Степанова у НАБУ більше не розповіли.
- Національне антикорупційне бюро 3 лютого почало розслідувати можливі зловживання під час закупівлі китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac Biotech за допомогою фірми-посередника.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що справа НАБУ щодо закупівлі вакцин підриває довіру виробників до України. Він зазначив, що НАБУ вже надіслало запит до МОЗ із проханням надати інформацію про всі перемовини з виробниками вакцин.
- У кінці 2020 року Міністерство охорони здоровʼя уклало перший контракт на поставку вакцини від коронавірусу CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Її постачальником стала компанія «Лекхім», яка планує розпочати у 2022 році виробництво препарату від Sinovac Biotech. Також «Лекхім» заявляла, що в Україні хотіли провести третій етап випробувань Sinovac (це дозволило б швидше і дешевше отримати препарат), але втратили цю можливість через МОЗ.