НАБУ закрило справу через можливі зловживання під час закупівлі вакцин за ексміністра Степанова

Національне антикорупційне бюро закрило справу через можливу корупцію під час закупівлі вакцин за ексміністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Про це повідомило НАБУ у відповідь на запит «Української правди».

«17.05.2021 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.2.ч.1 ст. 284 КПК [встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення]», — йдеться у документі.

Жодних деталей щодо справи та можливої причетності Степанова у НАБУ більше не розповіли.