НАБУ закрыло дело за возможные злоупотребления во время закупки вакцин при экс-министре Степанове

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело из-за возможной коррупции при закупке вакцин при экс-министре здравоохранения Максиме Степанове.
Об этом сообщило НАБУ в ответ на запрос «Украинской правды».
«17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК [установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления]», — говорится в документе.
Никаких деталей по делу и возможной причастности Степанова в НАБУ больше не рассказали.
- Национальное антикоррупционное бюро 3 февраля начало расследовать возможные злоупотребления при закупке китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech с помощью фирмы-посредника.
- Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что дело НАБУ по закупке вакцин подрывает доверие производителей к Украине. Он отметил, что НАБУ уже направило запрос в Минздрав с просьбой предоставить информацию обо всех переговорах с производителями вакцин.
- В конце 2020 года Министерство здравоохранения заключило первый контракт на поставку вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Ее поставщиком стала компания «Лекхим», которая планирует начать в 2022 году производство препарата от Sinovac Biotech. Также «Лекхим» заявляла, что в Украине хотели провести третий этап испытаний Sinovac (это позволило бы быстрее и дешевле получить препарат), но потеряли эту возможность из-за Минздрава.